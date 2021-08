Fraser over aanstelling assistent-bondscoach: 'Geen zin om in discussie te mengen' - NOS

Sparta-trainer Henk Fraser was maandag bij de uitreiking van de Rinus Michels Award één van de genomineerden en sprak zich daar uit over zijn aanstelling als assistent-bondscoach bij Oranje. Op de vraag waarom hij dacht dat hij was aangesteld wilde hij liever niet antwoorden.



"Ik heb gemerkt dat als je je tegenwoordig ergens over uitspreekt dat je je dan moet mengen in een discussie die in mijn ogen geen discussie is. Dus daar heb ik geen zin in", zei Fraser die Ten Hag de Rinus Michels Award zag winnen.



Fraser doelde daarmee op de geluiden dat hij aangesteld zou zijn vanwege zijn huidskleur. "Ik denk dat het bij ons helemaal geen issue is. Als mensen zich daarover uitlaten dan zijn ze niet zo bekend met de materie. Ik merk dat er ook een aantal oud-voetballers zich daarover uitlaat, dan sta je wel heel ver weg van de realiteit naar mijn mening."

Presentatie staf

De KNVB presenteert volgende week dinsdag bondscoach Louis van Gaal en zijn technische staf. Dat gebeurt op de KNVB Campus in Zeist. KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma is ook bij de persconferentie aanwezig. Voor Fraser is zijn werk nu al begonnen.

"Je moet meteen al wedstrijden bekijken. We moeten tot een selectie komen en dan moet ik mijn mening daarover geven. Dat verwacht de bondscoach ook van mij", aldus Fraser die zijn baan in Zeist met die bij Sparta gaat combineren.

Op 15 augustus wordt de eerste voorselectie bekendgemaakt. Op 1 september speelt het Nederlands elftal een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Het is het begin van een cruciale week, waarin Oranje ook tegen Montenegro en Turkije speelt.