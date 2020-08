Wekdienst 8/8: Code oranje in vier provincies • Demonstratie in Beiroet

Wekdienst zomerweer - ANP

Goedemorgen! Opnieuw tropische temperaturen vandaag, het Nationaal Hitteplan is actief. En Maastricht neemt na bijna een eeuw afscheid van de ENCI-fabriek.

Het wordt vandaag zo heet dat in delen van het land code oranje geldt. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 37 graden. In de steden is het een stuk warmer dan op het platteland. Ook na vandaag blijft het in grote delen van het land tropisch.

weer0808 - Weerplaza

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Vakantiegangers moeten voor het tweede opeenvolgende weekeinde rekening houden met grote drukte op de Europese wegen. Op de Autoroute du Soleil in Frankrijk stond vanochtend vroeg al de eerste file.

In Beiroet is een demonstratie tegen de Libanese regering gepland. De woede onder de bevolking over de ontploffing in de haven is groot. Jarenlang lag in een loods 2750 ton ammoniumnitraat opgeslagen. Daarover werd verschillende keren aan de bel getrokken, maar niemand ondernam actie.

Na bijna honderd jaar gaat de ENCI-fabriek in Maastricht dicht. Daar werd cement gemaakt van het mergel dat werd afgegraven bij de Sint-Pietersberg. Vele generaties Maastrichtenaren hebben er gewerkt. De mergelwinning stopte al in 2018, nu valt ook het doek voor de historische fabriek. Wat heb je gemist? Verplegend personeel van het Zaans Medisch Centrum is woedend om een coronabonus die in het geheim is uitgekeerd aan leidinggevenden. De verpleegkundigen kregen zelf niks extra's. Dat melden meerdere betrokkenen aan De Telegraaf. De ondernemingsraad kwam bij toeval achter de uitkering, gegeven vanwege de lange dagen van leidinggevenden tijdens de coronacrisis. Het Zaanse ziekenhuis betreurt de situatie en zegt te begrijpen dat het gevoelsmatig anders overkomt. Vakbond CNV noemt de coronabonus niet slim, zeker als werknemers nog doodmoe in de touwen hangen.

Ander nieuws uit de nacht: Oud-RIVM-directeur voor landelijke mondkapjesplicht: Roel Coetinho vindt het coronabeleid van de regering te vrijblijvend en inconsequent, zei hij in Nieuwsuur. Hij pleit voor een landelijke mondkapjesplicht in winkels, restaurants en bij contactberoepen.

Schip lekt olie voor kust van Mauritius: Het Japanse schip liep twee weken geleden vast. De premier van het eiland spreekt van een ecologische noodsituatie. Het gestrande schip ligt vlak bij een beschermde baai, een belangrijk leefgebied voor schildpadden en verschillende vissoorten.

'Duitsland betaalt ic-zorg van Europese coronapatiënten in Duitse ziekenhuizen': Het gaat om de kosten voor coronapatiënten uit Nederland en andere EU-lidstaten die in Duitse ziekenhuizen behandeld zijn. De Duitse minister Jens Spahn noemt de tegemoetkoming een voorbeeld van solidariteit. En dan nog even dit: Terwijl ziekenhuizen in Beiroet overvol zijn en sommige zwaar beschadigd, probeert de 20-jarige student Chadi Haddad medewerkers en vrijwilligers een hart onder de riem steken door piano te spelen in een van de verwoeste ziekenhuizen. "Beiroet zal uit de as herrijzen", denkt Haddad.

Piano die mega-explosie overleefde, klinkt nu voor medewerkers ziekenhuis - NOS