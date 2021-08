Ontvoerde Hoofddorper nog altijd spoorloos, verdachten blijven in de cel

De zes verdachten van de ontvoering van een 56-jarige man in de Noord-Hollandse plaats Cruquius blijven langer vastzitten, heeft de rechtbank besloten. De ontvoerde man uit Hoofddorp is nog altijd spoorloos. Hij werd donderdag uit een auto getrokken en meegenomen. Gisteren werd in Gouda een rode Mercedesbus, die bij de ontvoering is gebruikt, teruggevonden.

De mannen die nu in de cel blijven zijn twee mannen van 22 en een man van 30 jaar uit Rotterdam, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een man van 30 zonder woonadres. Zij werden opgepakt in Gouda. Waarschijnlijk zijn er nog meer mensen bij de ontvoering betrokken geweest.

Vergissing

De politie houdt er rekening mee dat de daders zich vergist hebben. "Tot nu toe is gebleken dat er geen enkele aanwijzing is dat de ontvoerde man deel uit maakt van het criminele circuit", meldde de politie gisteren.

Voor de gouden tip is 15.000 euro uitgeloofd. De politie doet ook vandaag een oproep aan mensen die iets weten om zich te melden. "Dat kan ook anoniem", zegt een politiewoordvoerder.