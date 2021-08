Waarom San Marino eigenlijk de grote winnaar van de Spelen is

Alessandra Perilli en Gian Marco Berti vieren hun zilveren medaille - ANP

Het mag inmiddels geen verrassing meer zijn: de Nederlandse atleten vestigden met 36 medailles een record. Nog nooit kwam er een delegatie terug van de Olympische Spelen met zo veel plakken goud, zilver en brons. Maar wat gebeurt er als je het aantal behaalde medailles gaat afzetten tegen het inwoneraantal van een land? En hoe verhoudt het een en ander zich tot het bruto nationaal product? Hier volgt het alternatieve medaille-overzicht. Met drie medailles is San Marino eigenlijk het beste land dat in Tokio in actie kwam. Met een inwoneraantal van net iets meer 33.000 zette het ministaatje een prestatie van wereldformaat neer door twee zilveren (schieten en worstelen) en één bronzen medaille (ook met schieten) te veroveren. Omgerekend naar inwoneraantal per medaille 'scoort' San Marino 1 op 11.300. Nederland doet het in dit klassement ook meer dan goed door tiende te worden: 1 medaille per 483.000 inwoners. De Verenigde Staten, winnaar van het echte medailleklassement, staan op de zestigste plaats met 1 medaille per 2,9 miljoen inwoners. Hekkensluiter is India (zeven medailles); daar is elke plak goed voor 197 miljoen inwoners.

Dan is het vervolgens ook interessant om te kijken naar de grote landen die vanuit Tokio met lege handen naar huis vertrokken. Lijstaanvoerder is Pakistan met 220 miljoen inwoners, het op vier na grootste land ter wereld als je kijkt naar het aantal inwoners. Maar ook landen als Vietnam (97 miljoen) en Congo (89 miljoen) pakten in Tokio geen enkele medaille. Dat geldt ook voor Bangladesh. maar voor de 164 miljoen inwoners is dat helaas geen verrassing, het Aziatische land pakte nog nooit een medaille op Zomer- of Winterspelen.

Triatlete Flora Duffy zorgde voor het eerste goud voor Bermuda. - AFP

Medailles per afgevaardigden San Marino is ook het beste als je kijkt naar het aantal medailles per afgevaardigde sporter. Er deden vijf atleten mee, ze wonnen zoals bekend drie medailles en winnen dus 0,6 medaille per atleet. Nederland (275 atleten) staat 28ste in dat klassement met 0,13 medaille per afgevaardigde. De grootste afvaardiging zonder succes is Chili, de 56 atleten slaagden er niet in een podium te beklimmen. De kleinste selectie mét succes is Bermuda: de twee atleten kwamen met één gouden medaille (triatleet Flora Duffy). Events Dit klassement wordt iets eerlijker als je kijkt naar het aantal 'events'. Een land dat veel teamsporters afvaardigt, is anders in het nadeel. Japan deed als gastland aan zeer veel teamsporten mee, vaardigde 595 atleten af en deed aan 295 onderdelen mee, Nederland kwam bij 132 events in actie. In dit klassement is Bermuda ook de beste, met 1 medaille bij twee events. De Verenigde Staten staan hier op de derde plaats: 0,41 medaille per deelgenomen onderdeel tegenover 0,18 medaille als je naar het totaal aantal afgevaardigden zou kijken.

Karateka Tareg Hamedi wint voor Saudi-Arabië de enige medaille - EPA