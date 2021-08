Olympische huldiging medaillewinnaars live bij de NOS

Het wordt een drukke bedoening bij de huldiging van de olympische sporters in Den Haag en Scheveningen dinsdag. Met een recordaantal medailles van 36 is de Nederlandse equipe teruggekeerd uit Tokio.

De huldiging van de medaillewinnaars op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag is vanaf 13.10 uur live te volgen via de livestream op NOS.nl, in de NOS-app en via NPO1.

Later op de dag vervolgen alle olympiërs (ook degenen die geen medaille hebben gewonnen) hun weg naar Scheveningen voor nog een huldiging, vanaf 19.00 uur is ook deze live te volgen via de livestream op NOS.nl, in de NOS-app en via NPO1.