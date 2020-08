Flashmobs, fietsen en een culthit: Wit-Russen bedenken nieuwe protestacties

Dat hebben de dj's Kyril Galanov en Vlad Solokovski ook geweten. Zij werkten donderdag op een buitenconcert, dat snel door de autoriteiten was georganiseerd om te voorkomen dat op het plein gedemonstreerd kon worden. In het hol van de leeuw draaiden de twee het nummer van Tsoj, waarna zij werden gearresteerd en binnen een dag tot tien dagen cel werden veroordeeld voor hooliganisme en het negeren van politie-orders.

Het gaat om het nummer Chotsjoe peremen (Ik wil verandering) van de Russische newwave-zanger Viktor Tsoj en zijn band Kino. Het jaren 80-nummer geldt als onofficieel volkslied van de oppositie en is om die reden al jaren verboden. Het draaien ervan wordt normaal gesproken gedoogd, maar in verkiezingstijd kan dat een gevangenisstraf opleveren.

Ondanks het verbod op campagnebijeenkomsten van de oppositie werd in de Wit-Russische hoofdstad Minsk toch geprotesteerd tegen president Loekasjenko, die morgen herkozen hoopt te worden. De demonstraties van gisteren waren minder massaal dan de dagen ervoor, maar konden doorgaan via flashmobs en toeteracties. Een oude culthit uit het Sovjettijdperk vervult daarbij een opvallende hoofdrol.

De muziekfestivals worden door de autoriteiten georganiseerd om de protesten in de kiem te smoren . Dankzij de evenementen is een protest op grote stadspleinen niet meer mogelijk.

Morgen zijn er presidentsverkiezingen in Wit-Rusland. De druk op president Loekasjenko, die voor de zesde keer herkozen wil worden, neemt toe. Hij regeert het land al sinds 1994 met harde hand, maar heeft nu te maken met de grootste protesten tegen zijn bewind in jaren.

Verspreid in het land zijn al wekenlang protesten aan de gang. Oppositiekandidaten zijn opgepakt of werden van deelname uitgesloten. Desondanks is het Svetlana Tichanovskaja gelukt zich te kandideren. Zij is de vrouw van een populaire en kritische blogger die sinds mei in de cel zit en heeft in korte tijd aan populariteit gewonnen.

Ze heeft de oppositie achter zich verenigd met slechts twee beloftes: vrijlating van politieke gevangenen en vrije verkiezingen. Ze heeft zelf geen presidentsaspiraties en belooft na de machtstransitie terug te gaan naar haar "kinderen, man en koteletten".