Schade overstromingen Duitsland vermoedelijk zo'n 30 miljard euro

De schade van het noodweer van vorige maand in Duitsland is waarschijnlijk zo'n 30 miljard euro. Volgens de eerste schattingen is alleen al in de deelstaat Noordrijn-Westfalen voor meer dan 13 miljard euro schade aangericht, heeft deelstaatpremier Laschet gezegd in het deelstaatparlement.

Volgens Laschet is de schade in de deelstaat Rijnland-Palts naar verwachting net zo groot. Ook elders in het land is veel schade aangericht. Daardoor zal het wederopbouwfonds van de federale regering zo'n 20 tot 30 miljard euro moeten bevatten, zei Laschet. Eerder vandaag hebben alle Duitse deelstaatleiders gezegd dat ze bereid zijn daarvoor een bijdrage te betalen. Morgen komen zij bij elkaar.

"We zijn dankbaar voor deze solidariteit", zei Laschet. Hij hoopt dat er snel actie wordt ondernomen. Volgens hem is het mogelijk om al deze maand een besluit te nemen over het fonds. De federale regering en de zestien deelstaten willen samen bijdragen aan het fonds.

Scholen en zorginstellingen beschadigd

Laschet zei dat er in Noordrijn-Westfalen schade is aan 150 scholen, en dat acht scholen zwaarbeschadigd zijn. Ook zijn zo'n 250 instellingen als apotheken, dokterspraktijken en poliklinieken door het noodweer getroffen. Verder zijn veel huizen, wegen en spoorlijnen verwoest.

"De overstromingen van 14 en 15 juli waren vermoedelijk de grootste natuurramp sinds het ontstaan van de Bondsrepubliek", zei Laschet. "Na alles wat ik de afgelopen weken heb gezien, ben ik nog steeds diep geschokt."

Onderzoek OM

Bij de overstromingen in Duitsland kwamen meer dan 180 mensen om het leven en vielen honderden gewonden. De Duitse justitie is een onderzoek gestart, waaruit moet blijken of er sprake is geweest van "dood en verwonding door nalatigheid".

Laschet, die bondskanselier Merkel later dit jaar wil opvolgen, kwam na het natuurgeweld onder vuur te liggen omdat hij lachend werd gefilmd tijdens een bezoek aan het zwaar getroffen Erfstadt. Hij bood daarna zijn excuses aan.

Verslaggever Henrik-Willem Hofs was na de overstromingen in het Ahr-dal, iets ten oosten van Bad Münstereifel. Hij zag kilometer na kilometer aan verwoestingen: