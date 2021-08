Hockeycoach Marijne van India naar hoofdklasser Tilburg

Sjoerd Marijne is de nieuwe coach van de hockeyers van Tilburg. De 47-jarige oud-bondscoach van de Nederlandse hockeysters heeft voor drie seizoenen getekend en wordt tevens de technisch directeur van de hoofdklasser.

Marijne was sinds 2016 in dienst bij de Indiase bond en leidde de vrouwenploeg op de Olympische Spelen van Tokio naar de vierde plaats. In de kwartfinales klopte India drievoudig olympisch kampioen Australië. In de halve finales verloor India van Argentinië.

Marijne volgt in Tilburg Jeroen Delmee op, die de nieuwe bondscoach van Oranjemannen is.