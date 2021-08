Medaille-winnaars Olympische Spelen voeren BMX-ploeg voor WK aan

Op Papendal zullen in totaal vijftien Nederlanders aan de start verschijnen, onder wie titelhouder Twan van Gendt en de olympische medaillewinnaars van Tokio, Niek Kimmann (goud) en Merel Smulders (brons).

Het WK zou aanvankelijk van 14 tot en met 22 augustus worden gehouden. Door de scherpe coronamaatregelen is het programma aangepast. Alleen in het weekeinde van 21 en 22 augustus wordt er op de BMX-baan op Papendal gefietst door de eliterenners en de juniorklasse.

De wedstrijden zijn op zondag 22 augustus. Publiek is daarbij toegestaan, waarbij de coronamaatregelen in acht moeten worden genomen: testen voor toegang en vaste zitplaatsen.

De laatste keer dat de wereldkampioenschappen BMX in Nederland plaatsvonden, was om 2014 in Rotterdam.