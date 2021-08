Ten Hag wint zijn derde Rinus Michels Award, Advocaat geëerd met oeuvreprijs

Ten Hag dankt vriend Overmars: ‘Geluk om de kans te krijgen bij zo’n club’ - NOS

Erik ten Hag heeft maandag de Rinus Michels Award gewonnen voor zijn prestaties in het afgelopen seizoen. Dick Advocaat kreeg de oeuvreprijs voor zijn gehele loopbaan, Henk de Jong werd de beste trainer van de eerste divisie. Voor Ten Hag is het de derde keer dat hij won. Hij pakte de prijs eerder in 2016 (met FC Utrecht) en in 2019 (eveneens met Ajax). Daarmee is hij de eerste trainer die drie keer werd uitgeroepen tot beste trainer van de eredivisie. Ten Hag werd het afgelopen seizoen met overmacht kampioen van Nederland. Het verschil met nummer twee PSV was aan het einde van de rit maar liefst zestien punten. Naast het landskampioenschap won Ajax ook de KNVB Beker door Vitesse te verslaan in de finale (2-1).

Ten Hag troefde Sjors Ultee (Fortuna Sittard), Fred Grim (RKC Waalwijk), Henk Fraser (Sparta) en Thomas Letsch (Vitesse) af in de strijd om de Rinus Michels Award. De Ajax-trainer werd door zijn collega's gekozen. "Ik ben heel blij dat collega's mijn werk waarderen. Ik heb gewerkt bij Go Ahead Eagles en FC Utrecht, en weet dat het daar anders werken is. Ik bedank mijn staf en spelers dat ik deze prijs heb gewonnen. En Ajax dat zijn nek heeft uitgestoken om mij binnen te halen. Overmars heeft mij de kans gegeven, daarbij gesteund door de voltallige selectie", zei Ten Hag. Dit seizoen begon in mineur voor Ajax en Ten Hag. PSV won afgelopen zaterdag namelijk de Johan Cruijff Schaal door de Amsterdammers met 0-4 te verslaan. "Ik weet dus als de beste dat je zo goed bent als je laatste wedstrijd", lachte Ten Hag. Advocaat krijgt oeuvreprijs Van het comité van de Rinus Michels Award kreeg Dick Advocaat de oeuvreprijs toebedeeld. Advocaat was in Nederland trainer van PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht, Sparta, Haarlem en SVV. Met PSV werd hij landskampioen in 1996/97.

Afgelopen seizoen nam hij in tranen afscheid bij Feyenoord nadat hij met de Rotterdammers de voorronde van de Conference league had bereikt. Het leek het laatste kunstje van Advocaat, maar deze zomer werd hij bondscoach van Irak. Advocaat was zelf niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen vanwege zijn werkzaamheden bij Irak.

De Jong trainer van de eerste divisie Henk de Jong won de prijs voor beste trainer van de eerste divisie. Hij werd afgelopen seizoen kampioen met SC Cambuur. De andere genomineerden waren Kees van Wonderen en Rogier Meijer, die respectievelijk met Go Ahead Eagles en NEC ook promoveerden naar de eredivisie.