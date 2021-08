Ten Hag wint zijn derde Rinus Michels Award, Advocaat geëerd met oeuvreprijs

Ten Hag troefde Sjors Ultee (Fortuna Sittard), Fred Grim (RKC Waalwijk), Henk Fraser (Sparta) en Thomas Letsch (Vitesse) af in de strijd om de Rinus Michels Award. De Ajax-trainer werd door zijn collega's gekozen.

"Ik ben heel blij dat collega's mijn werk waarderen. Ik heb gewerkt bij Go Ahead Eagles en FC Utrecht, en weet dat het daar anders werken is. Ik bedank mijn staf en spelers dat ik deze prijs heb gewonnen. En Ajax dat zijn nek heeft uitgestoken om mij binnen te halen. Overmars heeft mij de kans gegeven, daarbij gesteund door de voltallige selectie", zei Ten Hag.

Advocaat krijgt oeuvreprijs

Van het comité van de Rinus Michels Award kreeg Dick Advocaat de oeuvreprijs toebedeeld. Advocaat was in Nederland trainer van PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht, Sparta, Haarlem en SVV. Met PSV werd hij landskampioen in 1996/97.