De uitzending van 9 augustus

Klimaatakkoord: 'code rood' voor de wereld

Uit het nieuwe rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) blijkt dat de huidige klimaatverandering op deze schaal niet meer is voorgekomen in de afgelopen tweeduizend jaar. Wat betekent dat voor ons beleid en ons leven op aarde? We bespreken het in de studio.