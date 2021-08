Alphense dj-school zet wereldrecord hardstyle draaien: 'Een uitputtingsslag'

Tien dagen lang klonk er non-stop muziek uit DJ School Alphen in Alphen aan den Rijn. Donderdag 29 juli om 20.00 uur begonnen de eerste dj's te draaien en 244,5 uur later klonk de laatste plaat. "Het was zwaar, maar we hebben zoveel positieve reacties gehad", zegt initiatiefnemer Amrish Raghosing tegen Omroep West.

Tien dagen lang verzorgden zo'n tweehonderd dj's een non-stop livestream. Er mocht geen moment stilte vallen. "Dat was wel lastig", blikt Raghosing terug. "We hadden dan ook een crew klaar staan van negen mensen om de dj's de nodige ondersteuning te geven."

Met succes, want er is een nieuw wereldrecord gevestigd. De dj's hadden het zondagavond zo naar hun zin dat ze iets langer zijn doorgegaan dan gepland . 'We gingen voor 240 uur, maar het is 244,5 uur geworden. Of het ook officieel een wereldrecord is moeten we nog even afwachten, want de jury kon door het coronavirus niet komen en moet dus nog alle beelden bekijken."

Bekijk in deze video een stukje van de livestream: