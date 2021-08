Herboren Hari vindt nieuwe energie: 'Het was veranderen of stoppen'

Verandering was hard nodig voor Badr Hari; 'Er moest écht iets gebeuren' - NOS

Badr Hari voelt zich herboren. In aanloop naar het gevecht tegen de Poolse kickbokser Arkadiusz Wrzosek op 4 september vertelt de 36-jarige Nederlander hoe de broodnodige veranderingen zijn leven hebben veranderd. Nadat Hari zijn laatste wedstrijd verrassend had verloren van de Roemeen Benny Adegbuyi, ging er een knop om. "Die laatste wedstrijd was het zetje wat ik nodig had om te wisselen van trainer en van team", zegt Hari. Naar eigen zeggen liep de kickbokser al een tijd lang tegen bepaalde keuzes aan te hikken, maar maakte hij die vervolgens niet. Hari: "Er moest iets veranderen of ik moest stoppen."

Quote Een goede trainer kan je wedstrijd veranderen, een echte trainer kan je leven veranderen Badr Hari

Elke keer weer hetzelfde, geen nieuwe dingen en niet met de tegenstander bezig zijn. Het waren de druppels die de emmer deed overlopen voor de Amsterdammer. "Ik had geen plezier meer in de training, ging er met tegenzin heen", zegt Hari. Reden genoeg om met de vuist op tafel te slaan en na bijna vijftien jaar de samenwerking met trainer Mike Passenier te stoppen. "De vlam was weg, we pushten elkaar niet meer. We kwamen in een comfortabele zone terecht en de fonkeling was zeg." De kickbokser ging aan de slag met trainer Said El Badaoui, die hem weer met zijn neus de goede kant op wees. "Er is vooral weer nieuwe energie ingekomen bij mij en de mensen om mij heen. Een goede trainer kan je wedstrijd veranderen, een echte trainer kan je leven veranderen", aldus Hari.

Badr Hari dankbaar voor nieuwe trainer: 'Hij heeft mijn leven veranderd' - NOS

Herboren op zijn 36ste dus? "Ja, zeker weten. Ik heb vooral mezelf weer gevonden, doe alles met plezier en leer nieuwe dingen", zegt de kickbokser. "Ik had deze stap nodig en dat gaat zich uitbetalen." Doelend op het gevecht begin in september in Ahoy. Is dat dan de terugkeer van Badr Hari? "Hij (Wrzosek, red.) zal super gemotiveerd de ring instappen, maar dat wil ik ook." De wedstrijd komt volgens de kickbokser op een goed moment. "Ik zorg dat ik in supergoede staat ben, dat ik fit ben en er alles aan doe. Dan gaat de rest vanzelf." Tot slot durfde ook de Pool zich te wagen aan grote woorden, op de persconferentie zei Wrzosek "de geschiedenisboeken in te gaan door Hari te verslaan". Wrzosek: "Als ik win, en dat ga ik, dan beëindig ik zijn carrière." Badr Hari heeft met interesse naar de Olympische Spelen gekeken, maar of we hem ook zien in de boksring bij de Spelen van 2024 in Parijs? "Ik zou kans maken op zo'n plak."