Lammers over GP Zandvoort: 'Ik denk dat 70 procent van de tribunes staat'

"Ik denk dat ongeveer 70% van de tribunes staat, we liggen op schema", zegt sportief directeur Jan Lammers in aanloop naar de Grand Prix van Zandvoort. Van 3 tot en met 5 september strijkt het Formule 1-circus neer in de Noord-Hollandse badplaats.

Lammers verwacht nog altijd dat de Grand Prix doorgaat. Onlangs kondigde het demissionaire kabinet aan dat door alle meerdaagse evenementen tot 1 september een streep wordt gezet.

Vrijdag wordt duidelijk of de coronamaatregelen verder worden aangescherpt. "Dan weten we een stuk meer, maar wij hebben geen keuze. Wij moeten er gewoon klaar voor zijn", aldus Lammers.

Fascinerend

En dus wordt er met man en macht gewerkt aan de inrichting van het circuit. Lammers veert op. "Het is een fascinerend project. Af en toe denk je dat je op het circuit van Indianapolis staat, met al die tribunes."

Om vervolgens de komende Grand Prix de hemel in te prijzen. "Je ziet en ervaart nu al dat je bezig bent met het grootste sportevenement in de geschiedenis van Nederland. Dat is toch heel bijzonder."