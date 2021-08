Zeker 51 doden bij aanval vermoedelijke moslimextremisten op Malinese dorpen

In Mali zijn zeker 51 burgers omgekomen bij een aanval van vermoedelijke moslimextremisten. Die vielen op hetzelfde moment drie dorpen in het midden van het land aan, bij de grens met Niger. Er is ook een onbekend aantal gewonden.

Volgens de lokale autoriteiten werd er lukraak geschoten op straat en in huizen in Ouatagouna, Karou en Deouteguef. Ook werden huizen in brand gestoken. Het Malinese leger is om versterking gevraagd.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In het gebied zijn strijders van IS en al-Qaida actief. Die profiteren van de politieke onrust in Mali en kunnen daardoor hun terrein verder uitbreiden.

Onrust na staatsgreep

In mei was er een staatsgreep in het Afrikaanse land, de tweede in negen maanden tijd. Kolonel Goita greep de macht nadat president Ndaw twee hoge militairen had afgezet als minister.

Ndaw en premier Ouane werden gevangengezet en Goita werd door het hooggerechtshof benoemd tot interim-president tot de verkiezingen van februari volgend jaar.

De internationale gemeenschap heeft de gebeurtenissen in Mali scherp veroordeeld en gewaarschuwd voor het oprukken van jihadistische groeperingen.