Priester doodgestoken in West-Frankrijk, verdachte stak eerder kerk in brand

In het Franse dorpje Saint-Laurent-sur-Sèvre, in het westelijke departement Vendée, is vanmorgen een priester doodgestoken. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht, maar er is al wel een verdachte opgepakt. Het gaat om een katholieke Rwandese vluchteling van 40 die er ook van wordt beschuldigd dat hij vorig jaar brand heeft gesticht in de kathedraal van Nantes.

Hij werkte als vrijwilliger voor het bisdom daar en heeft bekend dat hij in de kerk drie branden heeft aangestoken. Daardoor raakte de kathedraal zwaar beschadigd: het beroemde orgel van de kathedraal en verschillende kunstwerken zijn verloren gegaan.

De man heeft naar aanleiding daarvan enkele maanden vastgezeten, maar hij was vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Hij is enige tijd voor observatie opgenomen geweest in een inrichting, waarna hij onderdak vond bij de religieuze gemeenschap waartoe ook de vermoorde priester hoorde.

Verblijfsvergunning

Toen hij vorig jaar werd opgepakt voor de brand in de kathedraal was er onduidelijkheid over zijn status als vreemdeling: hij zou het land eigenlijk al verlaten moeten hebben, maar er waren ook berichten over problemen met het verlengen van zijn verblijfsvergunning.

De leider van de rechts-populistische partij Rassemblement Nationale, Marine Le Pen, veroordeelt op Twitter meteen de aanval en uit zich woedend over het feit dat de Rwandees niet is uitgezet naar aanleiding van de brand in Nantes.

Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin, die op weg is naar de plaats van de aanval, is daar op zijn beurt weer boos over. "Wat een schande", schrijft hij. "Mevrouw Le Pen kent de feiten niet: deze vreemdeling kon niet worden uitgezet ondanks een bevel daartoe, omdat er nog een juridische procedure tegen hem liep."