Zeven jaar cel en tbs voor pakketbezorger die man doodreed in Wijchen

De 19-jarige pakketbezorger die vorig jaar november na een ruzie een man doodreed in Wijchen moet 7 jaar de cel in. Ook heeft hij tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen van de rechtbank in Utrecht.

Het 42-jarige slachtoffer maakte die avond met zijn vrouw een wandeling in Wijchen. Toen een bestelbus op hoge snelheid de wijk binnenreed, maakte hij daar een opmerking over tegen de bestuurder. Iets later, toen de bezorger de wijk weer wilde verlaten, probeerde hij een foto te maken van het kenteken, waarna de pakketbezorger volgens getuigen bewust op hem in reed. De man overleed ter plaatse, voor de ogen van zijn echtgenote.

Volgens de rechter heeft Tarik O. het slachtoffer opzettelijk van zijn leven beroofd. "U had de bedoeling het slachtoffer te doden en heeft uw auto als wapen gebruikt", zei de rechter. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie, meldt Omroep Gelderland.

Verminderd toerekeningsvatbaar

O. betuigde tijdens een eerdere zitting spijt. Hij verklaarde dat het latere slachtoffer hem tijdens de ruzie uitschold voor 'kut-Marokkaan' en 'kanker-Marokkaan'. Hij zou in eerste instantie rustig zijn gebleven, verklaarden ook getuigen. Toen hij een duw kreeg van de man stapte O. in zijn busje. Hij gaf gas toen het slachtoffer probeerde een foto te maken van zijn kenteken. O. reed twee keer over de man heen.

De rechter zei het onbegrijpelijk te vinden dat een woordenwisseling leidde tot deze actie. Deskundigen verklaarden dat O. sterk verminderd toerekeningsvatbaar is, waardoor de kans op herhaling groot is. Op zijn strafblad staan al meerdere zware delicten.