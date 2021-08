Jakobsen gaat opnieuw voor een rit in de Vuelta, die zaterdag van start gaat

In april maakte Jakobsen zijn comeback in de Ronde van Turkije en in de Ronde van Wallonië wist hij eind juli twee etappes te winnen.

Jakobsen kwam een jaar geleden hard ten val in de Ronde van Polen. In de sprint week Dylan Groenewegen van zijn lijn af waarna Jakobsen vol de hekken in werd gekatapulteerd. Jakobsen raakte zwaargewond en moest maanden revalideren.

Fabio Jakobsen start komende zaterdag in de Ronde van Spanje. Hij hoopt zich weer te kunnen mengen in de massasprints om mee te doen voor een ritzege.

Het is de tweede keer dat Jakobsen in de Vuelta rijdt. Bij zijn debuut in een grote ronde in 2019 won hij twee ritten, waaronder de slotetappe in Madrid. Jakobsen krijgt Josef Cerny, Florian Sénéchal en Peter Van Lerberghe mee die de sprint voor hem aan moeten trekken.

In het klassement hoopt de Belgische ploeg op de Brit James Knox. Die krijgt wel een zware opdracht, want de Vuelta is dit jaar goed bezet.

Roglic met vijf Nederlanders op jacht naar de zege

De kopman van Jumbo-Visma, Primoz Roglic probeert na 2019 en 2020 opnieuw de Vuelta op zijn naam te schrijven.

Roglic kwam tijden de Tour de France ten val en moest na zeven ritten opgeven. Robert Gesink en Steven Kruijswijk verlieten net als Roglic de Tour en zijn nu volledig hersteld om in de Vuelta van start te gaan.