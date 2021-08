Loekasjenko verwerpt aantijgingen in zaak atlete Timanovskaja

Loekasjenko - AFP

Een jaar na de omstreden verkiezingen in Wit-Rusland heeft president Loekasjenko herhaald dat hij in 2020 eerlijk de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. "Vandaag staat Wit-Rusland in het middelpunt van de aandacht van de hele wereld", zei hij tijdens een persconferentie. "Vorig jaar bereidden sommige mensen zich voor op eerlijke verkiezingen, terwijl anderen opriepen tot... een staatsgreep." Ook reageerde de president op de zaak rond de Wit-Russische atlete Timanovskaja en de dood van activist Vitali Sjisjov. Loekasjenko claimde vorig jaar de overwinning van de presidentsverkiezingen. Die overwinning werd vrijwel direct in twijfel getrokken, ook in het buitenland. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja vluchtte naar Litouwen. In verschillende steden in Wit-Rusland waren maandenlang grootschalige protesten, die het regime uiteindelijk hard de kop in drukte. Bekijk hier beelden van 9 augustus vorig jaar:

Gewonden en arrestaties bij protesten in Wit-Rusland na omstreden verkiezingen - NOS

Loekasjenko verwees niet alleen naar de verkiezingen, hij zei ook dat de Wit-Russische atlete Timanovskaja was gemanipuleerd om tijdens de Olympische Spelen te vluchten en over te lopen naar Polen. Ook ontkende hij Timanovskaja's bewering dat ze onder dwang naar de luchthaven van Tokio was geëscorteerd. Daarnaast zei hij dat Minsk niks te maken heeft met de dood van de activist Vitali Sjisjov, wiens lichaam vorige week opgehangen werden gevonden in een park in de Oekraïense hoofdstad Kiev. "Wie was hij voor Wit-Rusland en voor mij? Hij was niemand voor ons", zei hij volgens persbureau Reuters. Sjisjov was het hoofd van een organisatie die gevluchte Wit-Russen helpt.

Wat gebeurde er de afgelopen maanden in Wit-Rusland? Eind mei werden journalist en activist Roman Protasevitsj en z'n vriendin van een vlucht gehaald. Ze waren onderweg van Griekenland naar Litouwen, waar ze wonen. Het toestel werd onder valse voorwendselen omgeleid naar Minsk. Op het vliegveld werden de twee uit het toestel gehaald, gearresteerd en naar de gevangenis gebracht. Inmiddels hebben ze huisarrest. Vorige week klopte de Wit-Russische atlete Timanovskaja, die voor de Olympische spelen in Tokio was, aan bij de Poolse ambassade in Japan. Ze vroeg om hulp nadat ze door de Wit-Russische autoriteiten plotseling was gesommeerd om de Spelen te verlaten. Timanovskaja had op Instagram kritiek geuit op haar coaches. Ze vreesde dat ze in Wit-Rusland zou worden gestraft. En vorige week werd het lichaam van Vitali Sjisjov opgehangen gevonden in een park in Kiev, niet ver van zijn huis.

Gisteren stelde de Europese Unie het Oost-Europese land nieuwe sancties in het vooruitzicht. EU-buitenlandchef Josep Borrell zei dat het regime van Loekasjenko "op flagrante wijze zijn internationale verplichtingen blijft negeren". De EU denkt dat Wit-Rusland grote aantallen asielzoekers de grens met de EU laat oversteken om druk uit te oefenen. In twee dagen werden vorige week 133 migranten tegengehouden aan de grens bij Polen. Ook Litouwen zag de migratie fors toenemen. Borrell eiste gisteren dat "ruim 600 politieke gevangenen" worden vrijgelaten en dat eerlijke verkiezingen worden opgezet waarbij internationale toezichthouders aanwezig zijn. Als Wit-Rusland meewerkt, kan het land ook Europese hulp verwachten, zei de buitenlandchef. Brussel is dan van plan om te helpen bij het stabiliseren van de economie en het hervormen van de instellingen. Dat zou meer werkgelegenheid en een hogere levensstandaard in het land moeten creëren.