Nieuwe tegenvaller voor Koeman en Barcelona: Agüero tien weken aan de kant

Een nieuwe tegenvaller voor FC Barcelona: Sergio Agüero staat naar verwachting tien weken aan de kant vanwege een kuitblessure. De Argentijn liep de blessure op tijdens een training.

De 33-jarige Agüero verruilde deze zomer Manchester City transfervrij voor FC Barcelona. Vooralsnog is hij nog niet in actie gekomen voor de ploeg van trainer Ronald Koeman.

Agüero was na tien jaar Manchester City onder meer naar Barcelona gekomen om met zijn vriend en landgenoot Lionel Messi samen te spelen. Maar Messi nam zondag officieel afscheid van FC Barcelona.

'Agüero wil niet weg'

Geruchten dat Agüero zijn contract bij Barça alweer zou willen ontbinden uit woede over het vertrek van Messi, werden zondag door Koeman naar het rijk der fabelen verwezen. "Het is niet waar dat hij weg wil", zei Koeman. "Hij heeft hier getekend en is nog steeds enthousiast. Het is jammer dat hij geblesseerd is geraakt."