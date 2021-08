Kabinet: nu geen nieuwe coronamaatregelen

Het kabinet vindt dat er nu geen extra maatregelen nodig zijn om de coronacrisis te bestrijden. Demissionair premier Rutte wees er na overleg met andere bewindslieden op dat het aantal besmettingen is gedaald en dat het aantal ziekenhuisopnamen niet stijgt. Het kabinet wacht nog op een advies van het Outbreak Management Team over de situatie voor na zaterdag.

Vrijdagavond is er weer een persconferentie van Rutte en minister De Jonge. Rutte wilde niet vooruitlopen op die maatregelen. "We hopen vrijdag zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de komende weken. Maar het virus is onvoorspelbaar."

Rutte benadrukte nog eens het belang van testen. "Als je terugkeert van vakantie, doe dan de eerste keer dat je weer echt onder de mensen komt een zelftest, ook als je gevaccineerd bent of het virus al een keer hebt doorgemaakt."

Gratis tests

De komende weken krijgen alle huishoudens een brief waarin een code staat. Met die code kunnen ze twee gratis zelftests aanvragen. "Dat gebeurt in het kader van een bewustwordingscampagne. De overheid verspreidt geen zelftests. Dit is niet bedoeld om heel Nederland in te smeren met zelftests. Die moet je zelf kopen."

Rutte herhaalde dat het kabinet niet voor een vaccinatieplicht is. "Als bedrijven dat wel willen, is dat een afweging van belangen, eventueel bij de rechter. Die gaat erover."