FC Twente blijft actief op transfermarkt en huurt Vlap van Anderlecht

Michel Vlap keert na twee jaar terug in de eredivisie. De oud-speler van sc Heerenveen, die onder contract staat bij Anderlecht, wordt komend seizoen door de Belgische club verhuurd aan FC Twente.

De 24-jarige Vlap genoot zijn jeugdopleiding bij Heerenveen, waarvoor hij ook 65 wedstrijden in de hoofdmacht speelde. In 2019 vertrok de Fries naar Anderlecht, waar hij na een goed begin zijn basisplaats verloor.

Begin dit jaar werd Vlap voor de rest van het seizoen verhuurd aan Arminia Bielefeld. In zijn eerste wedstrijd scoorde hij meteen tegen Bayern München, maar dat was meteen ook zijn laatste goal in Duitse dienst. Ook dit seizoen komt Vlap niet in de plannen van Anderlecht voor, waardoor hij nu aan FC Twente is verhuurd.

Actief op transfermarkt

FC Twente is de afgelopen tijd zeer actief op de huurmarkt. De ploeg van trainer Ron Jans heeft recent ook de Tsjechische middenvelder Michal Sadílek van PSV en de Griekse aanvaller Dmitrios Limnios van 1. FC Köln op huurbasis vastgelegd.

Daarvoor werden Lars Unnerstall (PSV), Robin Pröpper (Heracles Almelo), Giovanni Troupée (FC Utrecht), Ricky van Wolfswinkel (FC Basel), Virgil Misidjan (PEC Zwolle) en Jody Lukoki (geen club) transfervrij gecontracteerd. Manfred Ugalde is gehuurd van Lommel SK. En Vaclav Cerny kwam over van FC Utrecht nadat hij vorig seizoen al gehuurd was.