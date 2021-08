PostNL breidt capaciteit uit, meer pakketautomaten op straat

De grote toename van online-winkelen vraagt om snellere en grotere uitbreiding van de bezorgcapaciteit dan eerder gedacht. Dat zegt postbezorger PostNL bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal.

"Het gedrag van de consument is veranderd, vooral als gevolg van covid-19", zegt PostNL-topvrouw Herna Verhagen. "Er wordt meer online gekocht en e-commerce is versneld. Om die sterkere toename van de pakketvolumes op te vangen, breiden we de capaciteit verder en eerder uit dan was voorzien."

Zo wil het bedrijf meer pakketautomaten neerzetten, een soort kasten met kluisjes op straat of bijvoorbeeld in de supermarkt, waar klanten zelf een pakketje uit op kunnen halen. In 2024 moeten daar zo'n 1500 van staan. Opgeteld investeert PostNL tussen nu en dan bijna 1 miljard euro.

Ook ligt er meer winst in het verschiet dan eerder gedacht, volgens het bedrijf zelf. Voor 2024 mikt het nu op een brutowinst van 330 tot 370 miljoen euro, en dat is zeker 60 miljoen euro meer dan waar het tot noch toe rekening mee hield.

Deel is eenmalig

Dat wil niet zeggen dat alle groei die de bezorger te danken heeft aan de pandemie de komende tijd ook blijft. Een deel van de omzet en winst is eenmalig. Dat is omdat een deel van de bestellingen, als dat weer makkelijker kan, weer fysiek in de winkel gedaan worden in plaats van online.

Over heel 2021 schat PostNL dat 70 miljoen euro van de minimaal 280 miljoen euro brutowinst puur en alleen het effect is van de pandemie en beperkende maatregelen. Dat is eenmalig, en zal er niet zijn als de effecten van de pandemie en beperkende maatregelen verdwijnen.

Goede maanden achter de rug

Dat een deel van de winst en omzet eenmalig is, merkte het bedrijf afgelopen maanden al. In april versoepelde de overheid de maatregelen en konden winkels fysiek verder open. Het aantal bezorgde pakketten bleef hoog, maar zakte wel ten opzichte van de maanden ervoor.

Desondanks steeg de omzet afgelopen kwartaal tot 838 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar, toen mensen net na ingang van de lockdown al de vlucht online namen, was dat nog 789 miljoen euro.

Opvallend is dat er meer brievenbuspost werd bezorgd, terwijl er doorgaans juist minder brieven door de bus gaan. Dat was voornamelijk te danken aan de eenmalige coronapost, zoals de brieven over vaccinaties. Ook werd er weer meer via de brievenbus geadverteerd door bedrijven.