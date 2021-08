Meldpunt geopend voor onverzekerde schade door overstromingen Limburg

Particulieren, organisaties en bedrijven die vorige maand schade hebben opgelopen door de overstromingen in Limburg die niet gedekt wordt door een verzekering, kunnen daar vanaf nu melding van maken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een meldpunt geopend.

Eerder kondigde het kabinet al aan dat er een steunregeling zou worden opgezet voor gedupeerden met schade die niet verhaalbaar is. Hoe en welke kosten precies worden vergoed, is nog niet duidelijk. De RVO is verantwoordelijk voor het proces. Gedupeerden kunnen volgens de organisatie wel al starten met herstelwerkzaamheden. Wel is belangrijk dat alle schade goed wordt vastgelegd op foto of video, schrijft 1Limburg.

Mensen kunnen bij het meldpunt terecht voor verschillende soorten schade. Onder meer schade aan de woning of inboedel, schade aan machines en schade aan gewassen vallen binnen de regeling. Ook kosten voor evacuatie en andere noodmaatregelen kunnen worden doorgegeven.

Meer meldpunten

Vorige week vrijdag opende er al een meldpunt voor inwoners van Limburg die schade hebben geleden van de overstromingen. Ze kunnen daar 1000 euro aanvragen. Het geld is ingezameld via Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds. Gedupeerden hebben tot 16 augustus de tijd om zich te melden.

De 1000 euro staat los van het bedrag dat mensen bij hun eigen verzekeraar kunnen claimen. Nederlandse verzekeraars hebben tot nog toe rond de 13.000 schademeldingen ontvangen. De meeste claims komen uit Valkenburg aan de Geul.