Inlichtingendienst VS: 'China en Iran tegen Trump, Rusland richt zich op Biden'

De Amerikaanse inlichtingendienst NCSC waarschuwt voor buitenlandse inmenging in de presidentsverkiezingen in november. Volgens NCSC-directeur William Evanina is het duidelijk dat China, Rusland en Iran ieder een eigen voorkeur hebben voor wie er in het Witte Huis zou moeten zitten.

Zo stelt Evanina dat het Kremlin Joe Biden probeert te beschadigen met een "keur aan handelingen". "Dit past bij de openlijke kritiek van Moskou op Biden toen hij vice-president was onder Obama en zijn rol in het beleid rond Oekraïne", schrijft de inlichtingendirecteur. Wat Rusland precies doet om Biden in diskrediet te brengen, is niet bekend.

China is daarentegen Trump liever kwijt dan rijk, zegt de NCSC. De president is volgens Peking onvoorspelbaar en heeft een sterk anti-China-sentiment. De inlichtingendienst wijst daarbij op de acties die de Amerikaanse overheid neemt tegen Hongkong, TikTok en Huawei.

Atoomakkoord en sancties

Ook Iran zou het liefst zien dat Trump vertrekt. Volgens Evanina wil het land "Amerikaanse democratische instituten en de president ondermijnen". De relatie tussen Iran en de VS raakte bekoeld toen Trump in 2018 besloot uit het atoomakkoord te stappen en opnieuw sancties in te voeren.

Evanina benadrukt dat zijn inlichtingendienst alles op alles zet om buitenlandse inmenging te bestrijden. "Onze verkiezingen zouden alleen van ons moeten zijn." Rusland werd in 2016 ook al beschuldigd van inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.