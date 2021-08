Barcelona in rouw na vertrek Messi, maar 'nieuwe leider' Depay verzacht de pijn

Het spel van Depay leidde tot enthousiaste commentaren in de Spaanse pers. "Memphis maakt de wond van Messi minder pijnlijk", schreef Marca. En sportkrant AS zag "een sprankje hoop" voor Barcelona en roemde Depay als nieuwe leider: "Memphis had de leiding over de wedstrijd die het verdriet na het traumatische vertrek van Messi moest verlichten."

Uitblinker in het duel tussen de twee grootmachten in het Estadi Johan Cruyff in Barcelona was Memphis Depay. Terwijl de Barcelona-fans geregeld de naam van Lionel Messi scandeerden, schoot de Nederlandse aanwinst de Catalanen al na drie minuten op voorsprong. Ook was Depay met een corner goed voor de assist bij de 2-0 van Martin Braithwaite.

FC Barcelona is in rouw, een dag na de persconferentie waarin Lionel Messi in tranen afscheid nam van zijn club. Toch werd de pijn zondagavond iets verzacht door een soepele zege van de ploeg van trainer Ronald Koeman in een oefenwedstrijd tegen Juventus: 3-0.

El Mundo Deportivo had lof voor "het intelligente spel" van Depay, die bij gebrek aan Messi de vrije trappen en de hoekschoppen voor zijn rekening nam. "Het zou opwindend zijn geweest om hem samen te zien spelen met Messi. Maar dat zal niet mogelijk zijn."

Koeman: 'Bladzijde omslaan'

Trainer Koeman, eerder op de dag nog aanwezig bij de bewogen persconferentie van Messi, was blij met de toch nog enigszins positieve afsluiting: "Het was een erg emotionele dag. Het is normaal dat het moeilijk is als een speler als Messi vertrekt. Maar we moeten de bladzijde omslaan, want Messi is er niet meer en we kunnen deze situatie niet veranderen."

Koeman ging ook nog even in op de geruchten over Sergio Agüero, die deze zomer overkwam van Manchester City maar tegen Juventus ontbrak vanwege een blessure. Vrijdag meldde een Spaans radiostation dat de Argentijnse zijn contract bij Barça alweer wil ontbinden, uit woede over het vertrek van zijn landgenoot Messi.