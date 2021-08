Duikboot met 2000 kilo cocaïne onderschept voor Colombiaanse kust

De Colombiaanse marine heeft zaterdag een onderzeeër met meer dan 2000 kilo cocaïne aan boord onderschept. De vondst werd gedaan voor de Colombiaanse kust in de Stille Oceaan.

Er waren drie mensen aan boord, van wie twee Colombianen. Ze waren met de onderzeeër onderweg naar Midden-Amerika, zei de commandant van een speciale drugseenheid. De eenheid trof 102 tassen met in totaal twee ton cocaïne aan op de duikboot. De drugs hebben een waarde van omgerekend ruim 57 miljoen euro.

Colombia is wereldwijd de grootste producent van cocaïne. In mei en juni werd bij een gezamenlijke drugsoperatie van Amerikaanse en Europese landen nog 116 ton drugs onderschept in Colombia. Toen werden 539 mensen opgepakt en 69 boten, drie duikboten en vijf vliegtuigen in beslag genomen. Ook Nederland was betrokken bij die operatie.