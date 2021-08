Kabinet: maak gebruik van de zelftest, gratis te bestellen

De komende tijd krijgen alle huishoudens in Nederland een brief waarmee ze gratis twee corona-zelftests kunnen bestellen. Mensen kunnen met een code de tests aanvragen en die worden dan binnen anderhalve week thuisbezorgd. Het ministerie van Volksgezondheid roept iedereen op van deze mogelijkheid gebruik te maken.

De eerste brieven liggen morgen in de bus en het duurt nog de hele maand voordat alle 8 miljoen huishoudens er een hebben. In de brief wordt nog eens gewezen op het belang van testen om besmettingen te voorkomen. Demissionair minister De Jonge hoopt dat veel mensen zich de komende tijd laten testen, bijvoorbeeld voordat ze na de vakantie weer voor het eerst naar school of naar het werk gaan, of als ze familie of vrienden gaan zien.

Campagne

De landelijke verspreiding van zelftests gaat gepaard met een campagne op radio en tv. "Onderzoek wijst uit dat iemand besmettelijk kan zijn zonder zelf klachten te hebben en hoewel gevaccineerde mensen minder makkelijk het virus overdragen, kunnen ook zij in sommige gevallen nog steeds anderen besmetten", zegt het ministerie.

Ook op een andere manier wil het kabinet zelftests promoten. Zo delen medewerkers van de GGD gratis tests uit aan terugkerende reizigers op vliegvelden. En ook studenten krijgen kosteloos zelftests tot hun beschikking.

Het ministerie benadrukt dat zelftests alleen zijn bedoeld voor mensen die geen klachten hebben. "Heb je die wel of was je in de buurt van iemand met corona, laat je dan testen bij de GGD", is het devies. Dat geldt ook voor mensen die in thuisquarantaine zitten en zich op de vijfde dag willen laten testen of voor mensen die terugkomen van vakantie uit een (hoog)risicogebied. Jongeren tot 27 jaar kunnen altijd bij de GGD terecht voor een coronatest.

Mensen die op vakantie zijn en nog geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben in de CoronaCheck-app, moeten voor vertrek naar Nederland een test doen in het land waar ze verblijven. De test moet je als reiziger zelf regelen en betalen. Alleen met een negatieve testuitslag mag je terug naar Nederland.

'Dit had eerder moeten gebeuren'

Gezondheidsredacteur Rinke van den Brink vindt de timing opmerkelijk. "Dit had al voor de vakantie moeten gebeuren. En zelfs dan was het al een beetje laat geweest."

Veel mensen zijn nu terug van vakantie en gaan weer naar het werk of school. "Als zij na het lezen van de brief de tests aanvragen, duurt het nog zeven tot tien dagen voordat zij die tests in de bus hebben. Je moet er dan van uitgaan dat die mensen in thuisquarantaine gaan, maar het is zeer de vraag of zij dat doen", zegt Van den Brink.