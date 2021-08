Feyenoord legt Noorse middenvelder Aursnes vast

Fredrik Aursnes speelt de komende jaren in het shirt van Feyenoord. Het Noorse Molde FK bevestigt dat de 25-jarige middenvelder is verkocht aan de Rotterdammers.

Aursnes kwam in ruim vijf jaar tijd tot bijna 200 wedstrijden voor Molde en groeide in die periode uit tot een van de steunpilaren. Begin juni maakte hij zijn debuut in het Noorse nationale elftal in een oefenduel met Griekenland.

Feyenoord legde eerder al een andere Noor vast: Marcus Holmgren Pedersen. De rechtsback en Aursnes waren ploeggenoten bij Molde en treffen elkaar dus weer in Rotterdam.

Atlético gevloerd

Zondag sloot Feyenoord de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de eredivisie af met een zege op Spaans kampioen Atlético Madrid: 2-1. De wedstrijd stond bol van de incidenten, met onder meer een rode kaart voor Yannick Carrasco.

Komende donderdag verdedigt de ploeg van trainer Arne Slot een 3-0 voorsprong tegen het Zwitserse Luzern in de derde voorronde van de Conference League.