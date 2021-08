Grieken betalen prijs voor slecht bosbeheer: 'Bossen zijn groene bommen geworden'

De grote bosbranden in Griekenland zijn nog lang niet onder controle. Er ontstaan telkens nieuwe brandhaarden en sommige regio's worden zwaar getroffen. Zoals het grote eiland Evia, ten oosten van Attica, waar vooral in het noordelijke deel al dagenlang hardnekkige branden woeden en waar veel mensen zijn geëvacueerd. In het weekend hebben honderden mensen de nacht doorgebracht op veerboten.

Op Evia heerst veel woede en wanhoop, constateert correspondent Conny Keessen in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens de bewoners kwamen de blusvliegtuigen te laat in actie en waren er te weinig brandweerlieden ter plekke. Veel mensen zijn alles kwijt, zonder dat ze zicht hebben op hulp. De regering van premier Mitsotakis verweert zich met het argument dat ze niet alles tegelijk kunnen bestrijden. De prioriteit ligt bij het redden van mensenlevens, pas daarna kijken de hulpdiensten naar de natuur, huizen en bezittingen, is de rederering.

Maar de overheid heeft wel wat uit te leggen. Griekenland, dat vaak te kampen heeft met grote natuurbranden, heeft een van de grootste blusvloten van Europa, maar zo erg als dit jaar is het nog nooit geweest en het land kan de strijd dit keer niet alleen af. 22 Europese landen hebben hulp gestuurd, maar ook landen in het Midden-Oosten als Qatar, de VAE en Egypte zijn bijgesprongen met onder meer Chinook-helikopters om te helpen blussen.

Enorme rookontwikkeling

Op Evia zijn vannacht ook weer veel mensen geëvacueerd. Brandweer en bewoners proberen te redden wat er te redden valt, vertelt Keessen, maar dat gaat moeizaam. Er is een enorme rookontwikkeling en dat maakt het moeilijk om het vuur vanuit de lucht te bestrijden. Mede daardoor, maar vooral ook door de grote droogte en de hoge temperaturen, houden de bosbranden op het eiland aan.

"In totaal is dit jaar tot nu tot zo'n 95.000 hectare verbrand, een record", zegt Keessen. "Meer dan een derde daarvan is tot nu toe op Evia." Dit is de stand van zaken tot zaterdag. De vraag hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen is voorlopig nog niet beantwoord, daarvoor zijn de Grieken nog te druk bezig met het bestrijden van de natuurbranden.

Groene bommen

Wel is duidelijk dat het in het land al jaren slecht gaat met het bosbeheer. "Er is weinig preventie en er werd in het verleden veel illegaal gebouwd in de bossen. De boswachterij is toen uitgekleed en de speciale bosbrandweer werd ondergebracht bij de gewone brandweer, terwijl daar wel de kennis van het terrein en de omstandigheden zit. Een vooraanstaande rampenonderzoeker wijst erop dat door die tientallen jaren slecht beheer de bossen als het ware 'groene bommen' zijn geworden, die elk moment konden ontploffen. En dat lijkt dus nu gebeurd te zijn", besluit Keessen.