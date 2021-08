'Mensen in financiële problemen door tekort keuringsartsen bij UWV'

Door een tekort aan keuringsartsen bij het UWV zijn zeker tientallen mensen in financiële problemen gekomen. Ze moeten bedragen tot 15.000 euro terugbetalen aan de uitkeringsinstantie, schrijft De Telegraaf.

Het aantal aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) stapelt zich op bij het UWV. Omdat er te weinig artsen zijn om mensen te keuren, duurt het soms wel tot een jaar voordat het UWV over een aanvraag beslist. Wettelijk staat daar een termijn van twee maanden voor.

Om de wachtperiode te overbruggen, keert het UWV alvast een voorschot uit. Maar als de uitkeringsaanvraag uiteindelijk wordt afgewezen, moeten mensen het bedrag terugbetalen.

Vervelende verrassing

Door de lange wachtperiode is het bedrag aan voorschotten bij sommige mensen opgelopen tot 15.000 euro. En wie ervan uitging dat het bedrag terecht was uitgekeerd, kan voor een vervelende verrassing komen te staan en in grote financiële problemen komen als alles moet worden terugbetaald.

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) van het UWV luidt de noodklok en heeft een meldpunt ingesteld waar al tientallen klachten zijn binnengekomen. "Hier moet echt een oplossing voor komen", zegt Peter van Leeuwen van de LCR in De Telegraaf. "Het kan niet zo zijn dat een capaciteitsprobleem bij het UWV financieel wordt afgewenteld op burgers."

Gemiddeld 3000 euro

"Mijn klanten zijn de wanhoop nabij", zegt een reïntegratiecoach in de krant. Sommige coaches adviseren mensen om geen voorschot te nemen tijdens de wachtperiode als ze het geld niet per se nodig hebben, maar de kans bestaat dan dat de aanvrager het recht op een WIA-uitkering verspeelt.

Vorig jaar betaalde het UWV ruim 11.000 voorschotten van de WIA-uitkering. Uiteindelijk moesten 1600 mensen dat voorschot terugbetalen en het gemiddelde bedrag was 3000 euro.