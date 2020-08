'Verpleegkundigen ZMC woedend om geheime coronabonus voor managers'

Verplegend personeel van het Zaans Medisch Centrum is woedend om een coronabonus die in het geheim is uitgekeerd aan leidinggevenden. De verpleegkundigen kregen zelf niks extra's. Dat melden meerdere betrokkenen aan de Telegraaf, die ook interne correspondentie inzag.

De ondernemingsraad kwam bij toeval achter de uitkering, gegeven aan leidinggevenden die extra lang hadden vergaderd tijdens de coronacrisis. "Het is werkelijk schandalig", zegt een betrokkene die zelf niet op de afdeling werkt tegen de krant. "Hoe breek je het moreel van je personeel dat zich de afgelopen maanden kapot heeft gewerkt? Echt bizar."

De ondernemingsraad trok na de ontdekking boos aan de bel bij de Raad van Bestuur, maar een gesprek liep op niets uit. De OR vindt dat iedereen een extraatje moet krijgen, of niemand.

'Onhandig'

Voorzitter Anneke Westerlaken van vakbond CNV noemt het "onhandig". "Elke zorginstelling heeft het recht bonussen uit te keren, maar het is niet slim als andere werknemers nog doodmoe in de touwen hangen. Dat kan leiden tot spanningen op de werkvloer."

De gratificatie is volgens het ziekenhuis gebruikt om een beperkt aantal medewerkers een beloning te geven en ze daarmee vergelijkbaar te behandelen als medewerkers die de extra gewerkte uren wel uitbetaald krijgen. Een woordvoerder van het ziekenhuis wil benadrukken dat de saamhorigheid groot is. "De waardering voor de topprestatie die iedereen geleverd heeft is enorm."