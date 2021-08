Wekdienst 9/8: Presentatie klimaatrapport • Coronapersmoment met Rutte

Wekdienst - AFP / NOS

Goedemorgen! Het VN-klimaatpanel IPCC publiceert een groot rapport over klimaatverandering en demissionair premier Rutte spreekt de pers toe over de coronamaatregelen. Vandaag is het vaak bewolkt en verspreid valt nu en dan regen. Vanmiddag kunnen in het binnenland pittige buien ontstaan met kans op hagel en onweer. Het waait stevig en het wordt 17 tot 20 graden. Ook morgen vallen nog een aantal buien, vanaf woensdag is het nagenoeg droog en warmer.

weer - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het VN-klimaatpanel IPCC publiceert een groot rapport over klimaatverandering. Het klimaatrapport verschijnt iedere zes à acht jaar en is gebaseerd op duizenden wetenschappelijke onderzoeken. Hier lees je er meer over.

Om 12.00 uur spreekt demissionair premier Rutte de pers toe over corona in een zogeheten persmoment op het ministerie van Algemene Zaken. Er wordt geen groot nieuws verwacht. Komende vrijdag staat er weer een coronapersconferentie gepland.

In de rechtbank in Utrecht wordt de tweede verdachte in de mishandelingszaak op Mallorca voorgeleid. Het gaat om een 18-jarige man uit Hilversum. Vrijdag moest de eerste verdachte voor de rechtbank verschijnen.

De Wit-Russische diaspora gaat in verschillende Europese steden de straat op. Het is namelijk precies een jaar geleden dat de omstreden president Loekasjenko op frauduleuze wijze de presidentsverkiezingen voor de zesde keer won.

Wat heb je gemist? In het noorden van Californië is een gebied dat groter is dan de provincie Utrecht afgebrand. De Amerikaanse staat kampt met de op een na grootste natuurbrand sinds het begin van de metingen in 1932. De zogenoemde Dixie Fire heeft in totaal al ruim 400 huizen en bedrijfspanden verwoest. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, vijf mensen worden vermist. Zeker drie van hen zijn daarbij afgelopen weekend gewond geraakt. De natuurbrand woedt al sinds halverwege juli. Zo'n 5000 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen:

Brandweerlieden in actie tegen het oplaaiende vuur - Reuters

Ander nieuws uit de nacht: Ook in het zuiden van Europa wordt met man en macht gestreden tegen natuurbranden. In de Italiaanse badplaats Campomarino Lido aan de Adriatische kust moesten daarom vannacht 400 mensen worden geëvacueerd. Onder de evacués zijn ook hotel- en campinggasten. Op beelden van de brandweer is te zien dat vlammen en rookwolken de stad bereiken.

In een bedrijfspand op het Keteldiep op Urk heeft vannacht een grote brand gewoed. De brand brak iets na 01.30 uur uit en is inmiddels onder controle. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

De Chinese webwinkel Alibaba heeft enkele medewerkers geschorst na beschuldigingen van een vrouwelijke werknemer aan het adres van haar leidinggevende. Hij zou haar vorige maand op haar hotelkamer hebben aangerand. Haar verhaal lekte uit en werd dit weekend massaal gedeeld via Chinese online kanalen. Ook werknemers die niet goed met haar klacht omgingen, zijn geschorst.

En dan nog even dit Ze draaiden de afgelopen tien dagen 24 uur per dag om een nieuw record neer te zetten. Zo'n 200 dj's kwamen naar Alphen aan den Rijn om mee te doen aan een wereldrecordpoging 'langste dj-livestream'. Eerder lukte het Amrish Raghosing, eigenaar van DJ School Alphen, een marathon van zeven dagen te organiseren. Maar na afgelopen nacht, na 244 uur non-stop muziek, kwam er een einde aan de draaimarathon en hoopt hij dan echt een Guinness World Record gehaald te hebben. Of dat is gelukt, zal later moeten blijken: waarnemers van Guinness World Records moeten eerst al het materiaal nakijken. Hier zie je 36 seconden van de 244 uur:

Recordpoging 'langste dj-livestream', dat ziet er zo uit - NOS