Bedrijfspand in de as gelegd bij grote brand op Urk

In een bedrijfspand op het Keteldiep op Urk heeft vannacht een grote brand gewoed. De brand brak iets na 01.30 uur uit en is inmiddels onder controle. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Flevoland.

Ooggetuigen zeggen tegen de regionale omroep dat de brand woedde in het gebouw van een scheepvaartbedrijf, waar nieuwe en gebruikte scheepsmaterialen liggen opgeslagen.

De brandweer heeft in een nabijgelegen woonwijk preventief metingen verricht vanwege mogelijke rookoverlast. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten en volgens de brandweer is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Over de oorzaak van de brand is niets bekendgemaakt.