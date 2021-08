Bedrijfspand in de as gelegd bij grote brand in Urk

In een bedrijfspand op het Keteldiep in Urk heeft vannacht een grote brand gewoed. De brand brak iets na 01.30 uur uit en is inmiddels onder controle. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Flevoland.

Ooggetuigen zeggen tegen de regionale omroep dat de brand woedde in het gebouw van een scheepvaartbedrijf, waar nieuwe en gebruikte scheepsmaterialen liggen opgeslagen.

Bekijk hier beelden van de brand: