Alibaba schorst personeel na uitgelekt intranetbericht over seksueel misbruik

De Chinese webwinkelgigant Alibaba heeft enkele medewerkers geschorst na beschuldigingen van een vrouwelijke werknemer aan het adres van haar leidinggevende. Hij zou haar vorige maand op haar hotelkamer hebben aangerand, schrijft ze in een elf pagina's tellend bericht op het intranet van het bedrijf. Haar verhaal lekte uit en werd dit weekend massaal gedeeld via Chinese online kanalen.

Volgens de vrouw gebeurde het incident toen ze met collega's op zakenreis was in Jinan, een stad in het oosten van China. Haar baas zou daar haar hotelkamer zijn binnengekomen en haar seksueel hebben misbruikt. De werknemer schrijft dat ze op dat moment dronken was, omdat ze de avond daarvoor met klanten had gedronken. Volgens haar was dat onder dwang gebeurd, schrijft persbureau AP.

Boos en beschaamd

De vrouw zegt de zaak te hebben gemeld bij de personeelsafdeling van Alibaba, maar het bedrijf zou daar niets mee hebben gedaan. Haar verhaal ging dit weekend rond via onder meer Weibo, de Chinese variant van Twitter. Alibaba was daar gisteren gedurende een groot deel van de dag trending topic.

Het Chinese bedrijf kondigde daarop aan mee te werken aan een politieonderzoek naar de beschuldigingen. Ook zei Alibaba-topman Daniel Zhang "geschokt, boos en beschaamd" te zijn door de kwestie, schrijft de Chinese staatskrant Global Times. Het bedrijf meldde in een verklaring een zerotolerancebeleid te voeren als het gaat om seksueel wangedrag.

'Manager ontslagen'

Volgens Zhang zijn de betrokken medewerkers, behalve de beschuldigde leidinggevende ook werknemers die niet goed met de klacht zijn omgegaan, inmiddels geschorst. Het zakelijke persbureau Bloomberg, dat zegt interne documenten te hebben ingezien, meldt dat de van aanranding beschuldigde manager wordt ontslagen. Twee andere leidinggevenden zouden zelf hun baan hebben opgezegd.

"We moeten deze gelegenheid aangrijpen om ons denken en handelen te overdenken en opnieuw in te richten", citeert het persbureau uit een intern bericht van Zhang. De afdeling personeelszaken zou volgens hem te weinig empathie hebben getoond in de kwestie.