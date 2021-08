Ruim 400 huizen en bedrijfspanden verwoest bij bosbrand Californië

In het noorden van Californië woedt momenteel de op een na grootste natuurbrand in deze Amerikaanse staat sinds het begin van de metingen in 1932. De zogenoemde Dixie Fire heeft in totaal al ruim 400 huizen en bedrijfspanden verwoest.

Duizenden mensen zijn geëvacueerd, vijf mensen worden vermist. Het afgebrande gebied is groter dan de provincie Utrecht. Zo'n 5000 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Zeker drie van hen zijn daarbij afgelopen weekend gewond geraakt.

Warmer weer op komst

Gunstiger weersomstandigheden hebben de verspreiding van de bosbrand dit weekend iets vertraagd. Door de dikke laag rook boven het gebied verslechterde weliswaar de luchtkwaliteit, maar volgens de Los Angeles Times leidde die rookwolk ook tot lagere temperaturen, iets minder wind en meer luchtvochtigheid. De komende dagen wordt het echter weer warmer, met temperaturen rond de 38 graden, waardoor het vuur weer verder kan oplaaien.

"De levende bomen die in het gebied staan, bevatten minder vocht dan bijvoorbeeld brandhout dat je in de winkel koopt", zei een woordvoerder van de brandweer. Door de aanhoudende droogte in Californië woeden momenteel nog tien andere bosbranden in de staat. Dixie is in heel de VS nu de grootste in omvang.

Oorzaak

De natuurbrand brak halverwege juli al uit, door nog onbekende oorzaak. Voorlopig onderzoek suggereert dat het vuur is ontstaan door een omgevallen boom op een elektriciteitskabel. De verwachting is dat de brand pas binnen twee weken kan worden geblust.

Volgens AFP was er eind juli in Californië al een groter oppervlak afgebrand door natuurbranden dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Terwijl 2020 qua bosbranden het meest verwoestende jaar was in de moderne geschiedenis van de staat, schrijft het persbureau.

De grootste bosbrand sinds het begin van de metingen in Californië was vorig jaar in augustus. Toen ging een meer dan dubbel zo grote oppervlakte als nu in vlammen op.