Honderden mensen geëvacueerd uit Italiaanse badplaats

In de Italiaanse badplaats Campomarino Lido aan de Adriatische kust zijn zeker 400 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Onder de evacués zijn ook hotel- en campinggasten. Op beelden van de brandweer is te zien dat vlammen en rookwolken de stad bereiken.

De Adriatische kust, maar dan noordelijker, werd eerder deze week ook geteisterd door natuurbranden. Toen werden meer dan 800 mensen geëvacueerd en moesten toeristen van het strand gehaald worden. In de stad Pescara vielen hierbij zeker vijf gewonden. Volgens de burgemeester van Pescara is het natuurgebied waar de brand uitbrak, volledig verwoest.

Ook de eilanden Sicilië en Sardinië kregen eerder te maken met natuurbranden vanwege de hoge temperaturen, harde wind en droogte. Correspondent Heleen D'Haens in Rome zei hier eerder over: "In Italië is het natuurlijk vaker warm, temperaturen van ver boven de 30 graden zijn ze hier wel gewend. Maar die uitschieters tot boven de 40 graden zijn toch echt uitzonderlijk."