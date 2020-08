Schip lekt olie voor kust van Mauritius, premier spreekt van noodsituatie

Een Japans schip dat twee weken geleden voor de oostkust van Mauritius op een rif is vastgelopen, lekt olie in de Indische Oceaan. De premier van het eiland, Pravind Jugnauth, spreekt van een "ecologische noodsituatie". Op satellietbeelden is te zien hoe de olievlek rond het schip steeds groter wordt.

Het schip, dat onderweg was van China naar Brazilië, strandde ter hoogte van Pointe d'Esny, in de buurt van de beschermde Blue Bay. In de baai ligt het grootste koraalrif van Mauritius. Het is een belangrijk leefgebied voor schildpadden en diverse vissoorten.

De afgelopen twee weken is meerdere keren geprobeerd om het schip los te trekken. Inmiddels is er een scheur ontstaan in de romp en lekt er olie de oceaan in. Volgens de autoriteiten heeft het schip zo'n 4000 ton brandstof aan boord.

Mauritius heeft Frankrijk om hulp gevraagd, omdat het naar eigen zeggen niet de expertise heeft om het schip te kunnen bergen.