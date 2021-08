Feyenoord tankt vertrouwen in verhit oefenpotje tegen Atlético Madrid

Arne Slot kende een ongelukkig begin bij Feyenoord met twee teleurstellende duels met Drita in de Conference League, maar de trainer lijkt het steeds meer op de rit te krijgen. De Rotterdammers wonnen in de slotfase het oefenduel met de kampioen van Spanje Atlético Madrid: 2-1.

De hand van Slot was misschien wel het meest terug te zien bij de openingstreffer. In de duels met Drita had hij zich nog zich geërgerd aan de standaardsituaties van zijn team en dus werd daar afgelopen weken nadrukkelijk op getraind.

Na een kleine twintig minuten wierp dat zijn vruchten af. Feyenoord kwam op voorsprong na een perfect ingestudeerde hoekschop. Via veel schijven was Bryan Linssen het eindstation en voor de aanvaller was het een koud kunstje om de 1-0 binnen te schieten.

Stoppen slaan door bij Carrasco

Het duel van de Rotterdammers met Atlético Madrid had weinig weg van een oefenduel. Yannick Carrasco liet zich vlak voor rust gaan en trapte Tyrell Malacia na. Een opstootje volgde, waar ook trainer Diego Simeone zich in mengde. Carrasco kreeg de rode kaart te zien en kreeg daarnaast ook nog de volle laag van zijn trainer.