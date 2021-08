'Naaste medewerker Russische oppositieleider Navalny verlaat Rusland'

Een vertrouweling van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is volgens Russische media uitgeweken naar het buitenland. Het gaat om Ljoebov Sobol, een naaste medewerker van de gedetineerde Kremlin-criticus. Staatsgezinde Russische tv-stations melden dat Sobol naar Turkije is gereisd.

Sobol is een van de bekendste gezichten van de Russische oppositie die nog in Moskou was gebleven. Andere critici van president Poetin vluchtten eerder al, in aanloop naar de parlementsverkiezingen in september. Rusland heeft in de afgelopen tijd met een reeks van maatregelen kritische organisaties vrijwel buitenspel gezet.

Veroordeling

De 33-jarige Sobol werd dinsdag veroordeeld tot 1,5 jaar vrijheidsbeperking voor haar rol in de protesten rondom de arrestatie van Navalny. "Met aftrek van eerder huisarrest mag ze van de rechter een jaar lang Moskou niet verlaten en ook niet deelnemen aan publieke bijeenkomsten. Ook moet ze zich driemaal per maand melden bij de autoriteiten" aldus correspondent Geert Groot Koerkamp.

Op de Russische commerciële radiozender Echo Moskvy leek Sobol haar vertrek zelf al aan te kondigen door te zeggen dat de vrijheidsbeperkende maatregelen nog niet in werking waren getreden. "Dit mag geïnterpreteerd worden als een mogelijke aankondiging van mijn vertrek", zei ze volgens persbureau Reuters.

Er is overigens nog geen bevestiging van het vertrek van Sobol, zegt Groot Koerkamp. "Volgens Russische media neemt ze haar telefoon niet op."

Sobol werd veroordeeld in twee rechtszaken. "Ze zou in januari de coronamaatregelen hebben geschonden door mensen op te roepen om te protesteren tegen de arrestatie van de Russische oppositieleider Navalny. Daarnaast kreeg ze eerder al een voorwaardelijke straf wegens huisvredebreuk, omdat ze met draaiende camera wederrechtelijk het appartement zou zijn binnengaan van een medewerker van de Russische veiligheidsdienst FSB. Volgens het team van Navalny was de man vorig jaar betrokken bij diens vergiftiging", aldus Groot Koerkamp.

Navalny zelf is voor een periode van tweeënhalf jaar vastgezet, nadat de rechter bewezen achtte dat hij zijn borgtochtverplichtingen had geschonden.