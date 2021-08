Weghorst voorkomt blamage Wolfsburg maar Van Bommel wisselt te veel

Wout Weghorst - ANP

Wout Weghorst heeft VFL Wolfsburg behoed voor een blamage in de DFB-Pokal. In de verlenging maakte de Nederlandse spits de zeer belangrijke 1-2. Het duel dat uiteindelijk in 1-3 eindigde kan nog een staartje krijgen, omdat Mark van Bommel een wissel te veel gebruikte. De ploeg van Van Bommel won ternauwernood van Preußen Münster, dat uitkomt in de Regionalliga West, het vierde niveau in Duitsland.

Lang zag het ernaar uit dat het officiële debuut van Van Bommel uit zou lopen op een grote deceptie. Marcel Hoffmeier had Preußen Münster een kwartier voor tijd verrassend op voorsprong gebracht. Een stunt leek in de maak, maar in de allerlaatste minuut trok Josip Brekalo de stand gelijk. In de verlenging zorgden Weghorst en Ridle Baku voor de 1-2 en de 1-3, waardoor Van Bommel opgelucht adem kon halen.