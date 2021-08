Weghorst voorkomt blamage bij eerste officiële duel Van Bommel

Wout Weghorst heeft VFL Wolfsburg behoed voor een blamage in de DFB-Pokal. In de verlenging maakte de Nederlandse spits de zeer belangrijke 1-2. Het duel met de semiprofs van Preußen Münster eindigde uiteindelijk in 1-3.

De ploeg van Mark van Bommel won zo ternauwernood van Preußen Münster, dat uitkomt in de Regionalliga West, het vierde niveau in Duitsland.