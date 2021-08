Motorcrosser Herlings verspeelt GP-zege in Letland door val

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft in de laatste ronde van de Grand Prix van Letland de zege uit handen gegeven. De KTM-coureur was in de eerste manche oppermachtig, maar ging in de tweede in de slotfase onderuit. Hij leverde twee plekken in en kwam als vierde door de finish. Tim Gajser profiteerde optimaal en pakte de dagwinst.

Bij de start van de eerste manche moest Herlings vechten voor zijn plekkie, maar daarna reed hij met flinke voorsprong op de Sloveense klassementsleider Gajser naar de overwinning.

Uit het zicht

In de tweede manche had Herlings lang de tweede positie in handen, maar toen hij koploper Jorge Prado bijna kon aanraken, verdween de Spanjaard alsnog uit het zicht. Na zijn val moest de Brabander ook nog eens de GP-zege aan Gajser laten.

Titelverdediger Gajser verstevigde zijn eerste plaats in het klassement. Hij heeft na zeven van de zeventien GP's 270 punten. De Fransman Romain Febvre volgt met 257 punten, terwijl de Spanjaard Jorge Prado op 255 punten staat.

Herlings, die drie weken geleden bij de Grote Prijs van Nederland in Oss een breuk in een schouderblad opliep en daardoor de GP van Tsjechië aan zich voorbij moest laten gaan, blijft vijfde met 227 punten.