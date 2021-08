Rookie Jorge Martín boekt bij GP van Stiermarken eerste MotoGP-zege

De race moest al kort na de start stilgelegd worden. Dani Pedrosa en Lorenzo Savadori gingen in de derde bocht van de Red Bull Ring hard onderuit. De motoren vlogen in brand en de benzine verspreidde zich over de baan, die schoongemaakt moet worden.

Jorge Martín heeft in zijn zesde race in de MotoGP zijn eerste zege geboekt. De 23-jarige Spanjaard, die van pole vertrok, reed bij de Grand Prix van Stiermarken foutloos op zijn Ducati. Zijn landgenoot Joan Mir finishte als tweede.

Bij de herstart, die wel even op zich liet wachten, verloor Martín zijn eerste plaats, maar die veroverde hij snel weer terug.

Rossi dertiende

Miller verspeelde dure punten. In de jacht op Fabio Quartararo, de nummer drie in de race en leider in de WK-stand, gleed hij onderuit. Valentino Rossi, die deze week aangaf na dit jaar een punt te zetten achter zijn loopbaan, kwam als dertiende over de meet.

In de WK-stand staat de Fransman Quartararo na tien van de achttien GP's met 172 punten nog altijd ruimschoots aan de leiding. Zijn landgenoot Johann Zarco volgt op 40 punten achterstand, Mir heeft er 51 minder.