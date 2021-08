De uitschieters in Tokio: McKeon zeven medailles, Dressel vijf keer goud

De Olympische Spelen zitten erop na twee weken met prachtige sport. In totaal zijn er 1.080 medailles uitgereikt, verdeeld over 339 verschillende onderdelen. We weten dat de Verenigde Staten bovenaan zijn geëindigd in de medaillespiegel en dat Nederland uitstekend scoorde met een zevende plek. Maar welke sporters vielen er verder nog op met een opmerkelijke medailleoogst? Een greep uit de uitschieters.

Emma McKeon (Australië): de meeste medailles Zwemster Emma McKeon keert terug naar Australië met een koffer vol met eremetaal. De 27-jarige McKeon won in totaal zeven medailles, de meeste van iedereen: vier keer goud en drie keer brons.

De succesvolle Australische zwemsters: derde van rechts Emma McKeon - AFP

En McKeon had thuis al een behoorlijke voorraad met olympische plakken: in 2016 won ze al vier medailles, waaronder een gouden, waarmee ze de succesvolste olympiër van Australië is.

Caeleb Dressel (VS): de meeste gouden medailles Het zwembad is traditioneel een plek waar veel medailles te halen zijn. Want ook de sporter met het meeste goud is een zwemmer: de Amerikaan Caeleb Dressel veroverde in Tokio liefst vijf gouden medailles. Daarmee troeft hij McKeon met één gouden plak af.

Caleb Dressel met zijn gouden medaille - AFP

De 24-jarige Dressel is de tiende sporter uit de olympische geschiedenis, en de vijfde zwemmer, die met een dergelijke gouden oogst huiswaarts keert.

Sifan Hassan (Nederland): medailles op de 1.500, 5.000 en 10.000 meter Ook Sifan Hassan kan in dit rijtje niet ontbreken. Ze veroverde in Tokio goud op de 5.000 en de 10.000 meter en brons op de 1.500 meter. Hassan is de eerste sporter in de historie die op één editie van de Olympische Spelen medailles veroverd op deze drie onderdelen.

Sifan Hassan met haar gouden medaille van de 10.000 meter - Reuters

De Nederlandse is bovendien de eerste atleet sinds 1988 die een medaille verovert op drie individuele onderdelen. Die prestatie werd 33 jaar geleden in Seoul voor het laatste verricht door de Amerikaan Carl Lewis en Oost-Duitse Heike Drechsler, die eremetaal veroverden op de 100 meter, 200 meter en het verspringen.

Allyson Felix (VS): elf olympische atletiekmedailles Allyson Felix snelde in Tokio met de Amerikaanse estafetteploeg naar goud op de 4x400 meter, nadat ze ook al brons op de 400 meter had veroverd. Daarmee heeft Felix, die er in 2004 voor het eerst bij was, haar totaal gebracht op elf olympische medailles: zeven keer goud, drie keer zilver en één keer brons. Geen enkele vrouw in de atletiek heeft zoveel olympische medailles op haar palmares staan. Er is één man die meer olympische atletiekplakken in huis heeft: de Fin Paavo Nurmi won tussen 1920 en 1928 twaalf medailles.

Allyson Felix wint weer goud - AFP

Isabell Werth (Duitsland): goud op zes verschillende Olympische Spelen De Duitse dressuurruiter Isabell Werth wist in Tokio voor de zesde opeenvolgende Spelen beslag te leggen op een gouden medaille. In 1992 was de nu 51-jarige amazone er voor het eerst bij en sindsdien was het iedere vier jaar raak. In totaal heeft ze al twaalf olympische medailles gewonnen, waarvan zeven gouden.

Emoties bij Isabell Werth na het winnen van goud in Tokio - Reuters

Werth is de derde sporter die op zes verschillende Spelen goud wint. De Duitse kanovaarster Birgit Fischer (tussen 1980 en 2004) en de Hongaarse schermer Aladár Gerevich (tussen 1932 en 1960) gingen haar voor.

Nino Salukvadze (Georgië): eerste vrouw op negen Olympische Spelen Ook sportschutter Nino Salukvadze is in Tokio de recordboeken ingegaan. De 52-jarige Georgische is de eerste vrouw die op negen Olympische Spelen actief is geweest.

Nino Salukvadze op het podium bij de Olympische Spelen van 2008 in Peking - AFP