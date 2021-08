Naar transfer smachtende Giakoumakis ziet VVV en NAC gelijkspelen

Georgios Giakoumakis is nog altijd speler van VVV-Venlo, maar smacht naar een transfer. Zonder de Griekse topscorer van afgelopen seizoen (26 goals) opende de eredivisiedegradant zijn eerstedivisieseizoen met een 2-2 gelijkspel tegen NAC Breda.

Technisch manager Stan Valckx van VVV wil logischerwijs het onderste uit de kan voor Giakoumakis, die een jaar geleden voor twee ton van AEK Athene naar De Koel kwam.

Diverse clubs informeerden bij Valckx naar de transfervoorwaarden van de voetballer, maar niemand wil vooralsnog het door VVV verlangde bedrag van vijf miljoen euro op tafel leggen.

Het Zwitserse FC Basel lijkt nu de volgende club die een poging onderneemt voor Giakoumakis, aangezien mede-clubeigenaar David Degen momenteel in Venlo verblijft. Wordt vervolgd.

Raar eigen doelpunt Rösler

NAC-spits Seuntjens stapte in 2019 van de Venlonaren over naar De Graafschap, maar werd door VVV voor dit duel nog bedankt voor z'n diensten. Tien minuten later opende hij bij z'n NAC-debuut de score op aangeven van Jethro Mashart. Uit een vrije trap bracht Brian Koglin VVV langszij.

VVV verspeelde in de slotfase de winst. De ploeg van trainer Jos Luhukay kwam na rust met 2-1 aan de leiding door een raar eigen doelpunt van Colin Röseler, die de bal op onbeholpen wijze achter zijn eigen doelman Olij tikte.

Boris van Schuppen hielp NAC Breda in blessuretijd aan de gelijkmaker.