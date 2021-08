ADO Den Haag wint ten koste van Jong Ajax eerste wedstrijd in eerste divisie

ADO Den Haag heeft z'n eerste duel in de eerste divisie gewonnen. In Den Haag won de ploeg van trainer Ruud Brood, die vorig seizoen met de club uit de eredivisie degradeerde, met 2-0 van Jong Ajax.

ADO Den Haag kreeg tegen het matig spelende Ajax, waar trainer John Heitinga debuteerde, gaandeweg de eerste helft het overwicht en kwam via goede voorzetten van Sem Steijn en pegels van Vicente Besuijen en Cain Seedorf dicht bij de 1-0.

Steeds had Gorter, die vorig jaar namens Go Ahead Eagles liefst 25 keer de nul hield, echter een antwoord. De Haagse druk hield aan en via Amar Catic (met een droog schot) werd het 1-0.

Keeper Jay Gorter hield Dhoraso Moreo Klas van het scoren en na enkele kansen voor Ajax kopte de Haagse nieuweling, en nu al publiekslieveling, Thomas Verheydt raak.