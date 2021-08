Eigenaresse jaagt overvaller snackbar uit met frituurvet

Een eigenaresse van een snackbar in Rotterdam heeft vannacht een overvaller de zaak uitgejaagd door een pannetje frituurvet naar de man te gooien.

Volgens de politie kwam de man rond middernacht met een mes de zaak binnen en eiste geld. "De eigenaresse twijfelde geen moment en gooide het frituurvet in de richting van haar belager", aldus de politie.

Daarop verliet de man de zaak. Volgens de regionale omroep Rijnmond kwam een deel van het vet op zijn rug. Of de overvaller gewond is geraakt is niet bekend, de politie zegt dat hij meteen wegrende.

De politie heeft nog in de omgeving gezocht naar de verdachte, maar er is nog niemand opgepakt voor de overval.